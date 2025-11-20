CloneX AI Cijena danas

Trenutačna cijena CloneX AI (CLX) danas je $ 0.00021836, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLX u USD je $ 0.00021836 po CLX.

CloneX AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,747.09, s količinom u optjecaju od 26.32M CLX. Tijekom posljednja 24 sata, CLX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0307535, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014876.

U kratkoročnim performansama, CLX se kretao -- u posljednjem satu i +0.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CloneX AI (CLX)

Tržišna kapitalizacija $ 5.75K$ 5.75K $ 5.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K Količina u optjecaju 26.32M 26.32M 26.32M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

