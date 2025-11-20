BurzaDEX+
Cijena CloneX AI uživo danas je 0.00021836 USD.CLX tržišna kapitalizacija je 5,747.09 USD. Pratite ažuriranja cijene CLX u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!Cijena CloneX AI uživo danas je 0.00021836 USD.CLX tržišna kapitalizacija je 5,747.09 USD. Pratite ažuriranja cijene CLX u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o CLX

CLX Informacije o cijeni

Što je CLX

CLX Bijela knjiga

CLX Službena web stranica

CLX Tokenomija

CLX Prognoza cijena

CloneX AI Logotip

CloneX AI Cijena (CLX)

Neuvršten

1 CLX u USD cijena uživo:

$0.00021836
$0.00021836$0.00021836
0.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Grafikon aktualnih cijena CloneX AI (CLX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:35:12 (UTC+8)

CloneX AI Cijena danas

Trenutačna cijena CloneX AI (CLX) danas je $ 0.00021836, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLX u USD je $ 0.00021836 po CLX.

CloneX AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,747.09, s količinom u optjecaju od 26.32M CLX. Tijekom posljednja 24 sata, CLX trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0307535, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014876.

U kratkoročnim performansama, CLX se kretao -- u posljednjem satu i +0.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CloneX AI (CLX)

$ 5.75K
$ 5.75K$ 5.75K

--
----

$ 21.84K
$ 21.84K$ 21.84K

26.32M
26.32M 26.32M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CloneX AI je $ 5.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLX je 26.32M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.84K.

CloneX AI Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0307535
$ 0.0307535$ 0.0307535

$ 0.00014876
$ 0.00014876$ 0.00014876

--

--

+0.02%

+0.02%

CloneX AI (CLX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CloneX AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CloneX AI u USD iznosila je $ -0.0000147903.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CloneX AI u USD iznosila je $ -0.0000304182.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CloneX AI u USD iznosila je $ -0.000033421637026592.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000147903-6.77%
60 dana$ -0.0000304182-13.93%
90 dana$ -0.000033421637026592-13.27%

Predviđanje cijena za CloneX AI

CloneX AI (CLX) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za CLX u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
CloneX AI (CLX) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena CloneX AI mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu CloneX AI dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za CLX predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na CloneX AI Predviđanje cijene.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CloneX AI

Koliko će 1 CloneX AI vrijediti 2030. godine?
Ako bi CloneX AI rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena CloneX AI i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 19:35:12 (UTC+8)

Istražite više o CloneX AI

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.