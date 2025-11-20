CLONES Cijena danas

Trenutačna cijena CLONES (CLONES) danas je $ 0.00015186, s promjenom od 1.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLONES u USD je $ 0.00015186 po CLONES.

CLONES trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 148,068, s količinom u optjecaju od 975.00M CLONES. Tijekom posljednja 24 sata, CLONES trgovao je između $ 0.00014385 (niska) i $ 0.00015539 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00472169, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00014385.

U kratkoročnim performansama, CLONES se kretao +0.05% u posljednjem satu i -30.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CLONES (CLONES)

Tržišna kapitalizacija $ 148.07K$ 148.07K $ 148.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 151.87K$ 151.87K $ 151.87K Količina u optjecaju 975.00M 975.00M 975.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLONES je $ 148.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLONES je 975.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 151.87K.