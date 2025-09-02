Cloakcoin (CLOAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 31.28 Najniža cijena $ 0.00301783 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -23.91%

Cloakcoin (CLOAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.03402614. Tijekom protekla 24 sata, CLOAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLOAK je $ 31.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00301783.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLOAK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -23.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cloakcoin (CLOAK)

Tržišna kapitalizacija $ 206.53K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 206.53K Količina u optjecaju 6.07M Ukupna količina 6,069,814.13418236

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cloakcoin je $ 206.53K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLOAK je 6.07M, s ukupnom količinom od 6069814.13418236. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 206.53K.