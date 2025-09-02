Više o CLOAK

Cloak Network Cijena (CLOAK)

1 CLOAK u USD cijena uživo:

$0.00352908
$0.00352908$0.00352908
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Cloak Network (CLOAK)
Cloak Network (CLOAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.00355657
$ 0.00355657$ 0.00355657
24-satna najviša cijena

$ 0.00355657
$ 0.00355657$ 0.00355657

$ 0.0095339
$ 0.0095339$ 0.0095339

+0.18%

-25.62%

-25.62%

Cloak Network (CLOAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352908. Tijekom protekla 24 sata, CLOAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00355657, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLOAK je $ 0.0095339, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLOAK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i -25.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cloak Network (CLOAK)

$ 352.91K
$ 352.91K$ 352.91K

$ 352.91K
$ 352.91K$ 352.91K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cloak Network je $ 352.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLOAK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 352.91K.

Cloak Network (CLOAK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cloak Network u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cloak Network u USD iznosila je $ -0.0009755100.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cloak Network u USD iznosila je $ -0.0015360391.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cloak Network u USD iznosila je $ +0.001413800040792913.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.18%
30 dana$ -0.0009755100-27.64%
60 dana$ -0.0015360391-43.52%
90 dana$ +0.001413800040792913+66.84%

Što je Cloak Network (CLOAK)

HOW IT WORKS Our decentralized privacy ecosystem is built to give you full control over your digital footprint. Instead of relying on centralized services, we leverage a global, peer-powered network that supports secure browsing, private communication, anonymous data sharing, and censorship resistance. Whether you’re surfing the web, exchanging messages, or accessing content, your data is encrypted and routed through multiple independent nodes, making it virtually impossible to track, intercept, or manipulate. No single authority governs the system—it’s community-powered, open, and resilient by design.

Resurs Cloak Network (CLOAK)

Cloak Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cloak Network (CLOAK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cloak Network (CLOAK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cloak Network.

Provjerite Cloak Network predviđanje cijene sada!

CLOAK u lokalnim valutama

Cloak Network (CLOAK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cloak Network (CLOAK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLOAK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cloak Network (CLOAK)

Koliko Cloak Network (CLOAK) vrijedi danas?
Cijena CLOAK uživo u USD je 0.00352908 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLOAK u USD?
Trenutačna cijena CLOAK u USD je $ 0.00352908. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cloak Network?
Tržišna kapitalizacija za CLOAK je $ 352.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLOAK?
Količina u optjecaju za CLOAK je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLOAK?
CLOAK je postigao ATH cijenu od 0.0095339 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLOAK?
CLOAK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLOAK?
24-satni obujam trgovanja za CLOAK je -- USD.
Hoće li CLOAK još narasti ove godine?
CLOAK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLOAK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
