Cloak Network (CLOAK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00355657 $ 0.00355657 $ 0.00355657 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00355657$ 0.00355657 $ 0.00355657 Najviša cijena ikada $ 0.0095339$ 0.0095339 $ 0.0095339 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.18% Promjena cijene (7D) -25.62% Promjena cijene (7D) -25.62%

Cloak Network (CLOAK) cijena u stvarnom vremenu je $0.00352908. Tijekom protekla 24 sata, CLOAKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00355657, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLOAK je $ 0.0095339, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLOAK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.18% u posljednjih 24 sata i -25.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cloak Network (CLOAK)

Tržišna kapitalizacija $ 352.91K$ 352.91K $ 352.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 352.91K$ 352.91K $ 352.91K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cloak Network je $ 352.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLOAK je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 352.91K.