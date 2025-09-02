cliza (CLIZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00700504$ 0.00700504 $ 0.00700504 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) -1.19% Promjena cijene (7D) -9.80% Promjena cijene (7D) -9.80%

cliza (CLIZA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLIZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLIZA je $ 0.00700504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLIZA se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -9.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cliza (CLIZA)

Tržišna kapitalizacija $ 805.13K$ 805.13K $ 805.13K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 931.95K$ 931.95K $ 931.95K Količina u optjecaju 863.92M 863.92M 863.92M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija cliza je $ 805.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLIZA je 863.92M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 931.95K.