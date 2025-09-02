Više o CLIZA

cliza Logotip

cliza Cijena (CLIZA)

Neuvršten

1 CLIZA u USD cijena uživo:

$0.00093195
$0.00093195$0.00093195
-1.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena cliza (CLIZA)
cliza (CLIZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00700504
$ 0.00700504$ 0.00700504

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-1.19%

-9.80%

-9.80%

cliza (CLIZA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLIZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLIZA je $ 0.00700504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLIZA se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, -1.19% u posljednjih 24 sata i -9.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cliza (CLIZA)

$ 805.13K
$ 805.13K$ 805.13K

--
----

$ 931.95K
$ 931.95K$ 931.95K

863.92M
863.92M 863.92M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija cliza je $ 805.13K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLIZA je 863.92M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 931.95K.

cliza (CLIZA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz cliza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz cliza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz cliza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz cliza u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.19%
30 dana$ 0-11.09%
60 dana$ 0-7.73%
90 dana$ 0--

Što je cliza (CLIZA)

Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs cliza (CLIZA)

Službena web-stranica

cliza Predviđanje cijene (USD)

Koliko će cliza (CLIZA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših cliza (CLIZA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za cliza.

Provjerite cliza predviđanje cijene sada!

CLIZA u lokalnim valutama

cliza (CLIZA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike cliza (CLIZA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLIZA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o cliza (CLIZA)

Koliko cliza (CLIZA) vrijedi danas?
Cijena CLIZA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLIZA u USD?
Trenutačna cijena CLIZA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija cliza?
Tržišna kapitalizacija za CLIZA je $ 805.13K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLIZA?
Količina u optjecaju za CLIZA je 863.92M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLIZA?
CLIZA je postigao ATH cijenu od 0.00700504 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLIZA?
CLIZA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLIZA?
24-satni obujam trgovanja za CLIZA je -- USD.
Hoće li CLIZA još narasti ove godine?
CLIZA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLIZA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
