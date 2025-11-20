CLIPPED Cijena danas

Trenutačna cijena CLIPPED (CLIPPED) danas je $ 0.00002298, s promjenom od 4.04% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLIPPED u USD je $ 0.00002298 po CLIPPED.

CLIPPED trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,977, s količinom u optjecaju od 1.00B CLIPPED. Tijekom posljednja 24 sata, CLIPPED trgovao je između $ 0.00002053 (niska) i $ 0.00002408 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00069293, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002053.

U kratkoročnim performansama, CLIPPED se kretao -0.46% u posljednjem satu i -65.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CLIPPED (CLIPPED)

Tržišna kapitalizacija $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.98K$ 22.98K $ 22.98K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLIPPED je $ 22.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLIPPED je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.98K.