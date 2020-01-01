ClinTex CTi (CTI) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ClinTex CTi (CTI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
ClinTex CTi (CTI) Informacije

Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.

Službena web stranica:
https://clintex.io

ClinTex CTi (CTI) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ClinTex CTi (CTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 13.70K
$ 13.70K
Ukupna količina:
$ 191.31M
$ 191.31M
Količina u optjecaju:
$ 83.29M
$ 83.29M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 31.48K
$ 31.48K
Povijesni maksimum:
$ 0.390233
$ 0.390233
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00016453
$ 0.00016453

ClinTex CTi (CTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ClinTex CTi (CTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CTI tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CTI tokena, istražite CTI cijenu tokena uživo!

CTI Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CTI? Naša CTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

