Više o CTI

CTI Informacije o cijeni

CTI Službena web stranica

CTI Tokenomija

CTI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ClinTex CTi Logotip

ClinTex CTi Cijena (CTI)

Neuvršten

1 CTI u USD cijena uživo:

$0.00016453
$0.00016453$0.00016453
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ClinTex CTi (CTI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:00:13 (UTC+8)

ClinTex CTi (CTI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.390233
$ 0.390233$ 0.390233

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ClinTex CTi (CTI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CTItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CTI je $ 0.390233, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CTI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ClinTex CTi (CTI)

$ 13.70K
$ 13.70K$ 13.70K

--
----

$ 31.48K
$ 31.48K$ 31.48K

83.29M
83.29M 83.29M

191,311,840.0
191,311,840.0 191,311,840.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ClinTex CTi je $ 13.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CTI je 83.29M, s ukupnom količinom od 191311840.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.48K.

ClinTex CTi (CTI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ClinTex CTi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ClinTex CTi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ClinTex CTi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ClinTex CTi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-91.76%
60 dana$ 0+24.87%
90 dana$ 0--

Što je ClinTex CTi (CTI)

Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ClinTex CTi (CTI)

Službena web-stranica

ClinTex CTi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ClinTex CTi (CTI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ClinTex CTi (CTI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ClinTex CTi.

Provjerite ClinTex CTi predviđanje cijene sada!

CTI u lokalnim valutama

ClinTex CTi (CTI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ClinTex CTi (CTI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CTI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ClinTex CTi (CTI)

Koliko ClinTex CTi (CTI) vrijedi danas?
Cijena CTI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CTI u USD?
Trenutačna cijena CTI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ClinTex CTi?
Tržišna kapitalizacija za CTI je $ 13.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CTI?
Količina u optjecaju za CTI je 83.29M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CTI?
CTI je postigao ATH cijenu od 0.390233 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CTI?
CTI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CTI?
24-satni obujam trgovanja za CTI je -- USD.
Hoće li CTI još narasti ove godine?
CTI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CTI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:00:13 (UTC+8)

ClinTex CTi (CTI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.