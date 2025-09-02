cLINK (CLINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.449148 $ 0.449148 $ 0.449148 24-satna najniža cijena $ 0.474776 $ 0.474776 $ 0.474776 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.449148$ 0.449148 $ 0.449148 24-satna najviša cijena $ 0.474776$ 0.474776 $ 0.474776 Najviša cijena ikada $ 0.620778$ 0.620778 $ 0.620778 Najniža cijena $ 0.100686$ 0.100686 $ 0.100686 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -0.72% Promjena cijene (7D) -1.35% Promjena cijene (7D) -1.35%

cLINK (CLINK) cijena u stvarnom vremenu je $0.468937. Tijekom protekla 24 sata, CLINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.449148 i najviše cijene $ 0.474776, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLINK je $ 0.620778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100686.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLINK se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -1.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu cLINK (CLINK)

Tržišna kapitalizacija $ 728.09K$ 728.09K $ 728.09K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 728.09K$ 728.09K $ 728.09K Količina u optjecaju 1.55M 1.55M 1.55M Ukupna količina 1,552,629.42687473 1,552,629.42687473 1,552,629.42687473

Trenutačna tržišna kapitalizacija cLINK je $ 728.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLINK je 1.55M, s ukupnom količinom od 1552629.42687473. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 728.09K.