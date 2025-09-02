Više o CLICKME

Clickme Cijena (CLICKME)

Neuvršten

1 CLICKME u USD cijena uživo:

$0.00015212
$0.00015212$0.00015212
+1.60%1D
Grafikon aktualnih cijena Clickme (CLICKME)
Clickme (CLICKME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.24%

+1.68%

-1.86%

-1.86%

Clickme (CLICKME) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLICKMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLICKME je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLICKME se promijenio za +2.24% u posljednjih sat vremena, +1.68% u posljednjih 24 sata i -1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clickme (CLICKME)

$ 152.07K
$ 152.07K$ 152.07K

--
----

$ 152.07K
$ 152.07K$ 152.07K

999.65M
999.65M 999.65M

999,645,449.524093
999,645,449.524093 999,645,449.524093

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clickme je $ 152.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLICKME je 999.65M, s ukupnom količinom od 999645449.524093. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 152.07K.

Clickme (CLICKME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Clickme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Clickme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Clickme u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Clickme u USD iznosila je $ 0.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas $ 0 +1.68%
30 dana $ 0 +8.08%
60 dana $ 0 +23.05%
90 dana $ 0 --

Što je Clickme (CLICKME)

Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL. This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction. Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Clickme (CLICKME)

Službena web-stranica

Clickme Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Clickme (CLICKME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Clickme (CLICKME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Clickme.

Provjerite Clickme predviđanje cijene sada!

CLICKME u lokalnim valutama

Clickme (CLICKME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clickme (CLICKME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLICKME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clickme (CLICKME)

Koliko Clickme (CLICKME) vrijedi danas?
Cijena CLICKME uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLICKME u USD?
Trenutačna cijena CLICKME u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clickme?
Tržišna kapitalizacija za CLICKME je $ 152.07K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLICKME?
Količina u optjecaju za CLICKME je 999.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLICKME?
CLICKME je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLICKME?
CLICKME je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLICKME?
24-satni obujam trgovanja za CLICKME je -- USD.
Hoće li CLICKME još narasti ove godine?
CLICKME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLICKME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.