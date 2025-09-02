Više o CLH

ClearDAO Logotip

ClearDAO Cijena (CLH)

Neuvršten

1 CLH u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ClearDAO (CLH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:20:43 (UTC+8)

ClearDAO (CLH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.748251
$ 0.748251$ 0.748251

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

--

--

-73.94%

-73.94%

ClearDAO (CLH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLH je $ 0.748251, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -73.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ClearDAO (CLH)

$ 19.67K
$ 19.67K$ 19.67K

--
----

$ 23.14K
$ 23.14K$ 23.14K

531.55M
531.55M 531.55M

625,357,143.0
625,357,143.0 625,357,143.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ClearDAO je $ 19.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLH je 531.55M, s ukupnom količinom od 625357143.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.14K.

ClearDAO (CLH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ClearDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ClearDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ClearDAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ClearDAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-81.31%
60 dana$ 0-82.46%
90 dana$ 0--

Što je ClearDAO (CLH)

ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ClearDAO (CLH)

Službena web-stranica

ClearDAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ClearDAO (CLH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ClearDAO (CLH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ClearDAO.

Provjerite ClearDAO predviđanje cijene sada!

CLH u lokalnim valutama

ClearDAO (CLH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ClearDAO (CLH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ClearDAO (CLH)

Koliko ClearDAO (CLH) vrijedi danas?
Cijena CLH uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLH u USD?
Trenutačna cijena CLH u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ClearDAO?
Tržišna kapitalizacija za CLH je $ 19.67K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLH?
Količina u optjecaju za CLH je 531.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLH?
CLH je postigao ATH cijenu od 0.748251 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLH?
CLH je vidio ATL cijenu od 0.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLH?
24-satni obujam trgovanja za CLH je -- USD.
Hoće li CLH još narasti ove godine?
CLH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ClearDAO (CLH) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.