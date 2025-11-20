Clean Food Cijena danas

Trenutačna cijena Clean Food (CF) danas je $ 0.00186903, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CF u USD je $ 0.00186903 po CF.

Clean Food trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 164,475, s količinom u optjecaju od 88.00M CF. Tijekom posljednja 24 sata, CF trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03350273, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CF se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Clean Food (CF)

Tržišna kapitalizacija $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.48K$ 164.48K $ 164.48K Količina u optjecaju 88.00M 88.00M 88.00M Ukupna količina 88,000,000.0 88,000,000.0 88,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clean Food je $ 164.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CF je 88.00M, s ukupnom količinom od 88000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.48K.