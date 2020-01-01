clBTC (CLBTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u clBTC (CLBTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

clBTC (CLBTC) Informacije Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives. Službena web stranica: https://www.cygnus.finance/ Bijela knjiga: https://wiki.cygnus.finance/whitepaper

clBTC (CLBTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za clBTC (CLBTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 860.16M $ 860.16M $ 860.16M Ukupna količina: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K Količina u optjecaju: $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 860.16M $ 860.16M $ 860.16M Povijesni maksimum: $ 129,190 $ 129,190 $ 129,190 Povijesni minimum: $ 51,493 $ 51,493 $ 51,493 Trenutna cijena: $ 112,163 $ 112,163 $ 112,163 Saznajte više o cijeni clBTC (CLBTC)

clBTC (CLBTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike clBTC (CLBTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLBTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLBTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLBTC tokena, istražite CLBTC cijenu tokena uživo!

