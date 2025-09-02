clBTC (CLBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 107,115 $ 107,115 $ 107,115 24-satna najniža cijena $ 111,910 $ 111,910 $ 111,910 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 107,115$ 107,115 $ 107,115 24-satna najviša cijena $ 111,910$ 111,910 $ 111,910 Najviša cijena ikada $ 129,190$ 129,190 $ 129,190 Najniža cijena $ 51,493$ 51,493 $ 51,493 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.67% Promjena cijene (7D) +0.63% Promjena cijene (7D) +0.63%

clBTC (CLBTC) cijena u stvarnom vremenu je $111,558. Tijekom protekla 24 sata, CLBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 107,115 i najviše cijene $ 111,910, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLBTC je $ 129,190, dok je najniža cijena svih vremena $ 51,493.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLBTC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.67% u posljednjih 24 sata i +0.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu clBTC (CLBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 861.59M$ 861.59M $ 861.59M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 861.59M$ 861.59M $ 861.59M Količina u optjecaju 7.72K 7.72K 7.72K Ukupna količina 7,723.217000000001 7,723.217000000001 7,723.217000000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija clBTC je $ 861.59M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLBTC je 7.72K, s ukupnom količinom od 7723.217000000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 861.59M.