Claude (CLAUDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Claude (CLAUDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Claude (CLAUDE) Informacije The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges. Službena web stranica: https://0xclaude.love/ Kupi CLAUDE odmah!

Claude (CLAUDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Claude (CLAUDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.61K $ 57.61K $ 57.61K Ukupna količina: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Količina u optjecaju: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.61K $ 57.61K $ 57.61K Povijesni maksimum: $ 0.00620805 $ 0.00620805 $ 0.00620805 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Claude (CLAUDE)

Claude (CLAUDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Claude (CLAUDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLAUDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLAUDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLAUDE tokena, istražite CLAUDE cijenu tokena uživo!

CLAUDE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CLAUDE? Naša CLAUDE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CLAUDE predviđanje cijene tokena odmah!

