Claude (CLAUDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00620805 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +1.31% Promjena cijene (7D) +1.77%

Claude (CLAUDE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLAUDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLAUDE je $ 0.00620805, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLAUDE se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i +1.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Claude (CLAUDE)

Tržišna kapitalizacija $ 55.95K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.95K Količina u optjecaju 999.66M Ukupna količina 999,662,634.033296

Trenutačna tržišna kapitalizacija Claude je $ 55.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLAUDE je 999.66M, s ukupnom količinom od 999662634.033296. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.95K.