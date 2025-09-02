Clashub (CLASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00108595 24-satna najviša cijena $ 0.00109104 Najviša cijena ikada $ 0.01936885 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) -0.36% Promjena cijene (7D) +0.37%

Clashub (CLASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108696. Tijekom protekla 24 sata, CLASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00108595 i najviše cijene $ 0.00109104, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLASH je $ 0.01936885, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLASH se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i +0.37% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clashub (CLASH)

Tržišna kapitalizacija $ 320.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 978.26K Količina u optjecaju 295.26M Ukupna količina 900,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clashub je $ 320.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLASH je 295.26M, s ukupnom količinom od 900000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 978.26K.