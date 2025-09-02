Clash of Lilliput (COL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.306015 $ 0.306015 $ 0.306015 24-satna najniža cijena $ 0.432312 $ 0.432312 $ 0.432312 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.306015$ 0.306015 $ 0.306015 24-satna najviša cijena $ 0.432312$ 0.432312 $ 0.432312 Najviša cijena ikada $ 5.12$ 5.12 $ 5.12 Najniža cijena $ 0.100384$ 0.100384 $ 0.100384 Promjena cijene (1H) -5.00% Promjena cijene (1D) -22.79% Promjena cijene (7D) +27.35% Promjena cijene (7D) +27.35%

Clash of Lilliput (COL) cijena u stvarnom vremenu je $0.305641. Tijekom protekla 24 sata, COLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.306015 i najviše cijene $ 0.432312, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COL je $ 5.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100384.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COL se promijenio za -5.00% u posljednjih sat vremena, -22.79% u posljednjih 24 sata i +27.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clash of Lilliput (COL)

Tržišna kapitalizacija $ 25.28M$ 25.28M $ 25.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 307.98M$ 307.98M $ 307.98M Količina u optjecaju 82.07M 82.07M 82.07M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clash of Lilliput je $ 25.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COL je 82.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 307.98M.