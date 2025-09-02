Više o COL

COL Informacije o cijeni

COL Službena web stranica

COL Tokenomija

COL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Clash of Lilliput Logotip

Clash of Lilliput Cijena (COL)

Neuvršten

1 COL u USD cijena uživo:

$0.305641
$0.305641$0.305641
-22.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Clash of Lilliput (COL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:12:06 (UTC+8)

Clash of Lilliput (COL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.306015
$ 0.306015$ 0.306015
24-satna najniža cijena
$ 0.432312
$ 0.432312$ 0.432312
24-satna najviša cijena

$ 0.306015
$ 0.306015$ 0.306015

$ 0.432312
$ 0.432312$ 0.432312

$ 5.12
$ 5.12$ 5.12

$ 0.100384
$ 0.100384$ 0.100384

-5.00%

-22.79%

+27.35%

+27.35%

Clash of Lilliput (COL) cijena u stvarnom vremenu je $0.305641. Tijekom protekla 24 sata, COLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.306015 i najviše cijene $ 0.432312, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COL je $ 5.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.100384.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COL se promijenio za -5.00% u posljednjih sat vremena, -22.79% u posljednjih 24 sata i +27.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clash of Lilliput (COL)

$ 25.28M
$ 25.28M$ 25.28M

--
----

$ 307.98M
$ 307.98M$ 307.98M

82.07M
82.07M 82.07M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clash of Lilliput je $ 25.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COL je 82.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 307.98M.

Clash of Lilliput (COL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Clash of Lilliput u USD iznosila je $ -0.0902628367314784.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Clash of Lilliput u USD iznosila je $ +0.2295447044.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Clash of Lilliput u USD iznosila je $ +0.5534471429.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Clash of Lilliput u USD iznosila je $ +0.12636492988503362.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0902628367314784-22.79%
30 dana$ +0.2295447044+75.10%
60 dana$ +0.5534471429+181.08%
90 dana$ +0.12636492988503362+70.49%

Što je Clash of Lilliput (COL)

An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Clash of Lilliput (COL)

Službena web-stranica

Clash of Lilliput Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Clash of Lilliput (COL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Clash of Lilliput (COL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Clash of Lilliput.

Provjerite Clash of Lilliput predviđanje cijene sada!

COL u lokalnim valutama

Clash of Lilliput (COL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clash of Lilliput (COL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clash of Lilliput (COL)

Koliko Clash of Lilliput (COL) vrijedi danas?
Cijena COL uživo u USD je 0.305641 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COL u USD?
Trenutačna cijena COL u USD je $ 0.305641. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clash of Lilliput?
Tržišna kapitalizacija za COL je $ 25.28M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COL?
Količina u optjecaju za COL je 82.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COL?
COL je postigao ATH cijenu od 5.12 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COL?
COL je vidio ATL cijenu od 0.100384 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COL?
24-satni obujam trgovanja za COL je -- USD.
Hoće li COL još narasti ove godine?
COL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:12:06 (UTC+8)

Clash of Lilliput (COL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.