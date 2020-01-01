Clarity (CLARITY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Clarity (CLARITY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Clarity (CLARITY) Informacije The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business. Službena web stranica: https://www.clarity.community/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/5dxmuwzgptqxzvm7 Kupi CLARITY odmah!

Clarity (CLARITY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Clarity (CLARITY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 851.65M $ 851.65M $ 851.65M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.48M $ 3.48M $ 3.48M Povijesni maksimum: $ 0.0097587 $ 0.0097587 $ 0.0097587 Povijesni minimum: $ 0.00137342 $ 0.00137342 $ 0.00137342 Trenutna cijena: $ 0.00174126 $ 0.00174126 $ 0.00174126 Saznajte više o cijeni Clarity (CLARITY)

Clarity (CLARITY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Clarity (CLARITY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLARITY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLARITY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLARITY tokena, istražite CLARITY cijenu tokena uživo!

