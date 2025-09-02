Više o CLARITY

Clarity Logotip

Clarity Cijena (CLARITY)

Neuvršten

1 CLARITY u USD cijena uživo:

$0.00177938
$0.00177938$0.00177938
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Clarity (CLARITY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:27:53 (UTC+8)

Clarity (CLARITY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0097587
$ 0.0097587$ 0.0097587

$ 0.00137342
$ 0.00137342$ 0.00137342

--

--

-2.35%

-2.35%

Clarity (CLARITY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177938. Tijekom protekla 24 sata, CLARITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLARITY je $ 0.0097587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00137342.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLARITY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clarity (CLARITY)

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

--
----

$ 3.56M
$ 3.56M$ 3.56M

851.65M
851.65M 851.65M

2,000,000,000.0
2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clarity je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLARITY je 851.65M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.56M.

Clarity (CLARITY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Clarity u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Clarity u USD iznosila je $ +0.0001835063.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Clarity u USD iznosila je $ +0.0003682715.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Clarity u USD iznosila je $ -0.0000975308123735648.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0001835063+10.31%
60 dana$ +0.0003682715+20.70%
90 dana$ -0.0000975308123735648-5.19%

Što je Clarity (CLARITY)

The Clarity Protocol serves as an operating system for DAOs. The protocol makes it easy to create, manage, and participate in blockchain-enabled organizations and communities. DAOs are new to many businesses, and Clarity is dedicated to educating clients on how to leverage these technologies to improve KPIs, reach new audiences, and drive organic growth. By providing comprehensive community and DAO management tooling, Clarity provides all the needed resources to start and grow a blockchain-based business.

Clarity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Clarity (CLARITY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Clarity (CLARITY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Clarity.

Provjerite Clarity predviđanje cijene sada!

CLARITY u lokalnim valutama

Clarity (CLARITY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Clarity (CLARITY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CLARITY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Clarity (CLARITY)

Koliko Clarity (CLARITY) vrijedi danas?
Cijena CLARITY uživo u USD je 0.00177938 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CLARITY u USD?
Trenutačna cijena CLARITY u USD je $ 0.00177938. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Clarity?
Tržišna kapitalizacija za CLARITY je $ 1.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CLARITY?
Količina u optjecaju za CLARITY je 851.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CLARITY?
CLARITY je postigao ATH cijenu od 0.0097587 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CLARITY?
CLARITY je vidio ATL cijenu od 0.00137342 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CLARITY?
24-satni obujam trgovanja za CLARITY je -- USD.
Hoće li CLARITY još narasti ove godine?
CLARITY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CLARITY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:27:53 (UTC+8)

