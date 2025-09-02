Clarity (CLARITY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0097587$ 0.0097587 $ 0.0097587 Najniža cijena $ 0.00137342$ 0.00137342 $ 0.00137342 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.35% Promjena cijene (7D) -2.35%

Clarity (CLARITY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00177938. Tijekom protekla 24 sata, CLARITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLARITY je $ 0.0097587, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00137342.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLARITY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Clarity (CLARITY)

Tržišna kapitalizacija $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Količina u optjecaju 851.65M 851.65M 851.65M Ukupna količina 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Clarity je $ 1.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLARITY je 851.65M, s ukupnom količinom od 2000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.56M.