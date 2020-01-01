CLAPCAT ($CLAP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CLAPCAT ($CLAP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CLAPCAT ($CLAP) Informacije CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause. Službena web stranica: https://clapgo.com/ Kupi $CLAP odmah!

CLAPCAT ($CLAP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CLAPCAT ($CLAP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Ukupna količina: $ 794.95M $ 794.95M $ 794.95M Količina u optjecaju: $ 794.95M $ 794.95M $ 794.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.38K $ 13.38K $ 13.38K Povijesni maksimum: $ 0.00480693 $ 0.00480693 $ 0.00480693 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni CLAPCAT ($CLAP)

CLAPCAT ($CLAP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CLAPCAT ($CLAP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $CLAP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $CLAP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $CLAP tokena, istražite $CLAP cijenu tokena uživo!

$CLAP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $CLAP? Naša $CLAP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $CLAP predviđanje cijene tokena odmah!

