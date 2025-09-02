CLAPCAT ($CLAP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002275 $ 0.00002275 $ 0.00002275 24-satna najniža cijena $ 0.00005119 $ 0.00005119 $ 0.00005119 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002275$ 0.00002275 $ 0.00002275 24-satna najviša cijena $ 0.00005119$ 0.00005119 $ 0.00005119 Najviša cijena ikada $ 0.00480693$ 0.00480693 $ 0.00480693 Najniža cijena $ 0.00002275$ 0.00002275 $ 0.00002275 Promjena cijene (1H) +0.63% Promjena cijene (1D) -54.19% Promjena cijene (7D) -89.22% Promjena cijene (7D) -89.22%

CLAPCAT ($CLAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002306. Tijekom protekla 24 sata, $CLAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002275 i najviše cijene $ 0.00005119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CLAP je $ 0.00480693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CLAP se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -54.19% u posljednjih 24 sata i -89.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CLAPCAT ($CLAP)

Tržišna kapitalizacija $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.25K$ 18.25K $ 18.25K Količina u optjecaju 795.00M 795.00M 795.00M Ukupna količina 794,997,512.957548 794,997,512.957548 794,997,512.957548

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLAPCAT je $ 18.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CLAP je 795.00M, s ukupnom količinom od 794997512.957548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.25K.