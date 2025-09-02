Više o $CLAP

$CLAP Informacije o cijeni

$CLAP Službena web stranica

$CLAP Tokenomija

$CLAP Prognoza cijena

CLAPCAT Logotip

CLAPCAT Cijena ($CLAP)

Neuvršten

1 $CLAP u USD cijena uživo:

--
----
-54.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CLAPCAT ($CLAP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:40:31 (UTC+8)

CLAPCAT ($CLAP) Informacije o cijeni (USD)

CLAPCAT ($CLAP) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002306. Tijekom protekla 24 sata, $CLAPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002275 i najviše cijene $ 0.00005119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $CLAP je $ 0.00480693, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002275.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $CLAP se promijenio za +0.63% u posljednjih sat vremena, -54.19% u posljednjih 24 sata i -89.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CLAPCAT ($CLAP)

$ 18.25K
$ 18.25K$ 18.25K

--
----

$ 18.25K
$ 18.25K$ 18.25K

795.00M
795.00M 795.00M

794,997,512.957548
794,997,512.957548 794,997,512.957548

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLAPCAT je $ 18.25K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $CLAP je 795.00M, s ukupnom količinom od 794997512.957548. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.25K.

CLAPCAT ($CLAP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CLAPCAT u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CLAPCAT u USD iznosila je $ -0.0000218596.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CLAPCAT u USD iznosila je $ -0.0000220432.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CLAPCAT u USD iznosila je $ -0.0006754628046127509.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-54.19%
30 dana$ -0.0000218596-94.79%
60 dana$ -0.0000220432-95.59%
90 dana$ -0.0006754628046127509-96.69%

Što je CLAPCAT ($CLAP)

CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CLAPCAT ($CLAP)

Službena web-stranica

CLAPCAT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CLAPCAT ($CLAP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CLAPCAT ($CLAP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CLAPCAT.

Provjerite CLAPCAT predviđanje cijene sada!

$CLAP u lokalnim valutama

CLAPCAT ($CLAP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CLAPCAT ($CLAP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $CLAP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CLAPCAT ($CLAP)

Koliko CLAPCAT ($CLAP) vrijedi danas?
Cijena $CLAP uživo u USD je 0.00002306 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $CLAP u USD?
Trenutačna cijena $CLAP u USD je $ 0.00002306. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CLAPCAT?
Tržišna kapitalizacija za $CLAP je $ 18.25K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $CLAP?
Količina u optjecaju za $CLAP je 795.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $CLAP?
$CLAP je postigao ATH cijenu od 0.00480693 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $CLAP?
$CLAP je vidio ATL cijenu od 0.00002275 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $CLAP?
24-satni obujam trgovanja za $CLAP je -- USD.
Hoće li $CLAP još narasti ove godine?
$CLAP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $CLAP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:40:31 (UTC+8)

