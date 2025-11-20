CLANS Cijena danas

Trenutačna cijena CLANS (CLANS) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLANS u USD je -- po CLANS.

CLANS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 19,647.7, s količinom u optjecaju od 999.98M CLANS. Tijekom posljednja 24 sata, CLANS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00193529, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CLANS se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CLANS (CLANS)

Tržišna kapitalizacija $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,978,281.1211685 999,978,281.1211685 999,978,281.1211685

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLANS je $ 19.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLANS je 999.98M, s ukupnom količinom od 999978281.1211685. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.65K.