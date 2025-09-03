CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.82% Promjena cijene (7D) -3.82%

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLANKTARDIOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLANKTARDIO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLANKTARDIO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CLANKTARDIO (CLANKTARDIO)

Tržišna kapitalizacija $ 72.83K$ 72.83K $ 72.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.83K$ 72.83K $ 72.83K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija CLANKTARDIO je $ 72.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLANKTARDIO je 100.00B, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.83K.