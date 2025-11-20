Clankermon Cijena danas

Trenutačna cijena Clankermon (CLANKERMON) danas je --, s promjenom od 3.73% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLANKERMON u USD je -- po CLANKERMON.

Clankermon trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 524,079, s količinom u optjecaju od 953.47M CLANKERMON. Tijekom posljednja 24 sata, CLANKERMON trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00185889, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, CLANKERMON se kretao -1.72% u posljednjem satu i -21.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Clankermon (CLANKERMON)

Tržišna kapitalizacija $ 524.08K$ 524.08K $ 524.08K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 524.08K$ 524.08K $ 524.08K Količina u optjecaju 953.47M 953.47M 953.47M Ukupna količina 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543 953,465,831.1459543

