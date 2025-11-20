Clanker Index Cijena danas

Trenutačna cijena Clanker Index (CLX) danas je $ 1.46, s promjenom od 0.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CLX u USD je $ 1.46 po CLX.

Clanker Index trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 266,385, s količinom u optjecaju od 183.07K CLX. Tijekom posljednja 24 sata, CLX trgovao je između $ 1.35 (niska) i $ 1.48 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.5, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.788604.

U kratkoročnim performansama, CLX se kretao -0.10% u posljednjem satu i -22.31% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Clanker Index (CLX)

Tržišna kapitalizacija $ 266.39K$ 266.39K $ 266.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 266.39K$ 266.39K $ 266.39K Količina u optjecaju 183.07K 183.07K 183.07K Ukupna količina 183,073.5948746752 183,073.5948746752 183,073.5948746752

