Civilization (CIV) Informacije CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk. Službena web stranica: https://civfund.org/ Kupi CIV odmah!

Civilization (CIV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Civilization (CIV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 588.07K $ 588.07K $ 588.07K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 291.67M $ 291.67M $ 291.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 604.87K $ 604.87K $ 604.87K Povijesni maksimum: $ 0.253367 $ 0.253367 $ 0.253367 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00201622 $ 0.00201622 $ 0.00201622 Saznajte više o cijeni Civilization (CIV)

Civilization (CIV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Civilization (CIV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CIV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CIV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CIV tokena, istražite CIV cijenu tokena uživo!

