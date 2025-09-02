Civic (CVC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.085908 $ 0.085908 $ 0.085908 24-satna najniža cijena $ 0.090636 $ 0.090636 $ 0.090636 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.085908$ 0.085908 $ 0.085908 24-satna najviša cijena $ 0.090636$ 0.090636 $ 0.090636 Najviša cijena ikada $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Najniža cijena $ 0.01102541$ 0.01102541 $ 0.01102541 Promjena cijene (1H) -0.85% Promjena cijene (1D) -1.23% Promjena cijene (7D) -1.15% Promjena cijene (7D) -1.15%

Civic (CVC) cijena u stvarnom vremenu je $0.088791. Tijekom protekla 24 sata, CVCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.085908 i najviše cijene $ 0.090636, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CVC je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01102541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CVC se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -1.23% u posljednjih 24 sata i -1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Civic (CVC)

Tržišna kapitalizacija $ 71.20M$ 71.20M $ 71.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.78M$ 88.78M $ 88.78M Količina u optjecaju 802.00M 802.00M 802.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Civic je $ 71.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CVC je 802.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.78M.