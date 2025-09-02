Više o CVC

Civic Cijena (CVC)

1 CVC u USD cijena uživo:

$0.088791
$0.088791
-1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Civic (CVC)
Civic (CVC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.085908
$ 0.085908
24-satna najniža cijena
$ 0.090636
$ 0.090636
24-satna najviša cijena

$ 0.085908
$ 0.085908

$ 0.090636
$ 0.090636

$ 1.35
$ 1.35

$ 0.01102541
$ 0.01102541

-0.85%

-1.23%

-1.15%

-1.15%

Civic (CVC) cijena u stvarnom vremenu je $0.088791. Tijekom protekla 24 sata, CVCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.085908 i najviše cijene $ 0.090636, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CVC je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01102541.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CVC se promijenio za -0.85% u posljednjih sat vremena, -1.23% u posljednjih 24 sata i -1.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Civic (CVC)

$ 71.20M
$ 71.20M

--
--

$ 88.78M
$ 88.78M

802.00M
802.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Civic je $ 71.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CVC je 802.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.78M.

Civic (CVC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Civic u USD iznosila je $ -0.00110878142717396.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Civic u USD iznosila je $ -0.0032803213.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Civic u USD iznosila je $ -0.0007179196.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Civic u USD iznosila je $ -0.03934448460720628.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00110878142717396-1.23%
30 dana$ -0.0032803213-3.69%
60 dana$ -0.0007179196-0.80%
90 dana$ -0.03934448460720628-30.70%

Što je Civic (CVC)

Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic  Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity.

Civic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Civic (CVC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Civic (CVC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Civic.

Provjerite Civic predviđanje cijene sada!

CVC u lokalnim valutama

Civic (CVC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Civic (CVC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CVC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Civic (CVC)

Koliko Civic (CVC) vrijedi danas?
Cijena CVC uživo u USD je 0.088791 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CVC u USD?
Trenutačna cijena CVC u USD je $ 0.088791. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Civic?
Tržišna kapitalizacija za CVC je $ 71.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CVC?
Količina u optjecaju za CVC je 802.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CVC?
CVC je postigao ATH cijenu od 1.35 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CVC?
CVC je vidio ATL cijenu od 0.01102541 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CVC?
24-satni obujam trgovanja za CVC je -- USD.
Hoće li CVC još narasti ove godine?
CVC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CVC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Civic (CVC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

