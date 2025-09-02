Više o 0NE

Civfund Stone Logotip

Civfund Stone Cijena (0NE)

Neuvršten

1 0NE u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Civfund Stone (0NE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:44:24 (UTC+8)

Civfund Stone (0NE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.62%

-4.25%

-4.25%

Civfund Stone (0NE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 0NEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0NE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0NE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.62% u posljednjih 24 sata i -4.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Civfund Stone (0NE)

$ 113.43K
$ 113.43K$ 113.43K

--
----

$ 113.43K
$ 113.43K$ 113.43K

977.21T
977.21T 977.21T

977,213,217,863,326.9
977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Civfund Stone je $ 113.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0NE je 977.21T, s ukupnom količinom od 977213217863326.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.43K.

Civfund Stone (0NE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Civfund Stone u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Civfund Stone u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Civfund Stone u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Civfund Stone u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.62%
30 dana$ 0+26.15%
60 dana$ 0+59.72%
90 dana$ 0--

Što je Civfund Stone (0NE)

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

Resurs Civfund Stone (0NE)

Službena web-stranica

Civfund Stone Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Civfund Stone (0NE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Civfund Stone (0NE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Civfund Stone.

Provjerite Civfund Stone predviđanje cijene sada!

0NE u lokalnim valutama

Civfund Stone (0NE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Civfund Stone (0NE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o 0NE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Civfund Stone (0NE)

Koliko Civfund Stone (0NE) vrijedi danas?
Cijena 0NE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena 0NE u USD?
Trenutačna cijena 0NE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Civfund Stone?
Tržišna kapitalizacija za 0NE je $ 113.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za 0NE?
Količina u optjecaju za 0NE je 977.21T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za 0NE?
0NE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za 0NE?
0NE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za 0NE?
24-satni obujam trgovanja za 0NE je -- USD.
Hoće li 0NE još narasti ove godine?
0NE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte 0NE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Civfund Stone (0NE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

