Civfund Stone (0NE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.62% Promjena cijene (7D) -4.25% Promjena cijene (7D) -4.25%

Civfund Stone (0NE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, 0NEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena 0NE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, 0NE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.62% u posljednjih 24 sata i -4.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Civfund Stone (0NE)

Tržišna kapitalizacija $ 113.43K$ 113.43K $ 113.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 113.43K$ 113.43K $ 113.43K Količina u optjecaju 977.21T 977.21T 977.21T Ukupna količina 977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9

Trenutačna tržišna kapitalizacija Civfund Stone je $ 113.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 0NE je 977.21T, s ukupnom količinom od 977213217863326.9. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 113.43K.