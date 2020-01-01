City Tycoon Games (CTG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u City Tycoon Games (CTG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

City Tycoon Games (CTG) Informacije City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens. Službena web stranica: https://www.citytycoon.games/ Kupi CTG odmah!

City Tycoon Games (CTG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za City Tycoon Games (CTG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.46K $ 1.46K $ 1.46K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 122.01K $ 122.01K $ 122.01K Povijesni maksimum: $ 0.675682 $ 0.675682 $ 0.675682 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012191 $ 0.00012191 $ 0.00012191 Saznajte više o cijeni City Tycoon Games (CTG)

City Tycoon Games (CTG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike City Tycoon Games (CTG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CTG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CTG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CTG tokena, istražite CTG cijenu tokena uživo!

