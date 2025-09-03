Citadel by Virtuals (CITDEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002887 24-satna najniža cijena $ 0.00003103 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00330767 Najniža cijena $ 0.00002443 Promjena cijene (1H) -1.75% Promjena cijene (1D) -7.13% Promjena cijene (7D) -15.82%

Citadel by Virtuals (CITDEL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002875. Tijekom protekla 24 sata, CITDELtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002887 i najviše cijene $ 0.00003103, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CITDEL je $ 0.00330767, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00002443.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CITDEL se promijenio za -1.75% u posljednjih sat vremena, -7.13% u posljednjih 24 sata i -15.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Citadel by Virtuals (CITDEL)

Tržišna kapitalizacija $ 28.75K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.75K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Citadel by Virtuals je $ 28.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CITDEL je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.75K.