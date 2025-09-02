CitaDAO (KNIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.07789$ 0.07789 $ 0.07789 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -13.59% Promjena cijene (7D) -13.59%

CitaDAO (KNIGHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00119902. Tijekom protekla 24 sata, KNIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KNIGHT je $ 0.07789, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KNIGHT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -13.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CitaDAO (KNIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M Količina u optjecaju 1.46B 1.46B 1.46B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CitaDAO je $ 1.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KNIGHT je 1.46B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.99M.