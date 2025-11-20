Cisco xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Cisco xStock (CSCOX) danas je $ 78.62, s promjenom od 0.74% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CSCOX u USD je $ 78.62 po CSCOX.

Cisco xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 238,328, s količinom u optjecaju od 3.03K CSCOX. Tijekom posljednja 24 sata, CSCOX trgovao je između $ 76.88 (niska) i $ 78.91 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 79.94, dok je rekordna najniža cijena bila $ 65.89.

U kratkoročnim performansama, CSCOX se kretao +0.17% u posljednjem satu i -0.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cisco xStock (CSCOX)

Tržišna kapitalizacija $ 238.33K$ 238.33K $ 238.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Količina u optjecaju 3.03K 3.03K 3.03K Ukupna količina 28,283.02293145555 28,283.02293145555 28,283.02293145555

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cisco xStock je $ 238.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CSCOX je 3.03K, s ukupnom količinom od 28283.02293145555. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.22M.