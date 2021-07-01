Cirus (CIRUS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cirus (CIRUS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cirus (CIRUS) Informacije Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Službena web stranica: https://cirusfoundation.com Bijela knjiga: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Kupi CIRUS odmah!

Cirus (CIRUS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cirus (CIRUS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 63.52K $ 63.52K $ 63.52K Ukupna količina: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Količina u optjecaju: $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 64.06K $ 64.06K $ 64.06K Povijesni maksimum: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00029796 $ 0.00029796 $ 0.00029796 Saznajte više o cijeni Cirus (CIRUS)

Cirus (CIRUS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cirus (CIRUS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CIRUS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CIRUS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CIRUS tokena, istražite CIRUS cijenu tokena uživo!

CIRUS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CIRUS? Naša CIRUS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CIRUS predviđanje cijene tokena odmah!

