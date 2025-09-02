Cirus (CIRUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.73 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -37.67%

Cirus (CIRUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIRUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIRUS je $ 1.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIRUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -37.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cirus (CIRUS)

Tržišna kapitalizacija $ 63.52K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.06K Količina u optjecaju 213.20M Ukupna količina 214,998,910.20296094

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cirus je $ 63.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIRUS je 213.20M, s ukupnom količinom od 214998910.20296094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.06K.