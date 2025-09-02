Više o CIRUS

Cirus Logotip

Cirus Cijena (CIRUS)

Neuvršten

1 CIRUS u USD cijena uživo:

$0.00029796
$0.00029796$0.00029796
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Cirus (CIRUS)
Cirus (CIRUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.73
$ 1.73$ 1.73

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-37.67%

-37.67%

Cirus (CIRUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIRUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIRUS je $ 1.73, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIRUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -37.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cirus (CIRUS)

$ 63.52K
$ 63.52K$ 63.52K

--
----

$ 64.06K
$ 64.06K$ 64.06K

213.20M
213.20M 213.20M

214,998,910.20296094
214,998,910.20296094 214,998,910.20296094

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cirus je $ 63.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIRUS je 213.20M, s ukupnom količinom od 214998910.20296094. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.06K.

Cirus (CIRUS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cirus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cirus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cirus u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cirus u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-68.32%
60 dana$ 0-72.38%
90 dana$ 0--

Što je Cirus (CIRUS)

Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it!

Cirus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cirus (CIRUS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cirus (CIRUS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cirus.

Provjerite Cirus predviđanje cijene sada!

CIRUS u lokalnim valutama

Cirus (CIRUS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cirus (CIRUS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CIRUS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cirus (CIRUS)

Koliko Cirus (CIRUS) vrijedi danas?
Cijena CIRUS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CIRUS u USD?
Trenutačna cijena CIRUS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cirus?
Tržišna kapitalizacija za CIRUS je $ 63.52K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CIRUS?
Količina u optjecaju za CIRUS je 213.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CIRUS?
CIRUS je postigao ATH cijenu od 1.73 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CIRUS?
CIRUS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CIRUS?
24-satni obujam trgovanja za CIRUS je -- USD.
Hoće li CIRUS još narasti ove godine?
CIRUS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CIRUS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.