Circuits of Value (COVAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.250821$ 0.250821 $ 0.250821 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -3.48% Promjena cijene (7D) +1.59% Promjena cijene (7D) +1.59%

Circuits of Value (COVAL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, COVALtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COVAL je $ 0.250821, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COVAL se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -3.48% u posljednjih 24 sata i +1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Circuits of Value (COVAL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju 1.78B 1.78B 1.78B Ukupna količina 1,784,838,483.907064 1,784,838,483.907064 1,784,838,483.907064

Trenutačna tržišna kapitalizacija Circuits of Value je $ 1.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju COVAL je 1.78B, s ukupnom količinom od 1784838483.907064. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.