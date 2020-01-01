Circle USYC (USYC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Circle USYC (USYC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Circle USYC (USYC) Informacije USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions. Službena web stranica: https://usyc.hashnote.com/ Kupi USYC odmah!

Circle USYC (USYC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Circle USYC (USYC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 412.96M $ 412.96M $ 412.96M Ukupna količina: $ 375.53M $ 375.53M $ 375.53M Količina u optjecaju: $ 375.53M $ 375.53M $ 375.53M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 412.96M $ 412.96M $ 412.96M Povijesni maksimum: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Povijesni minimum: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Trenutna cijena: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Saznajte više o cijeni Circle USYC (USYC)

Circle USYC (USYC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Circle USYC (USYC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj USYC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja USYC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku USYC tokena, istražite USYC cijenu tokena uživo!

