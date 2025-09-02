Circle USYC (USYC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 24-satna najniža cijena $ 1.098 $ 1.098 $ 1.098 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 24-satna najviša cijena $ 1.098$ 1.098 $ 1.098 Najviša cijena ikada $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 Najniža cijena $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Circle USYC (USYC) cijena u stvarnom vremenu je $1.098. Tijekom protekla 24 sata, USYCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.098 i najviše cijene $ 1.098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USYC je $ 1.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USYC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Circle USYC (USYC)

Tržišna kapitalizacija $ 412.40M$ 412.40M $ 412.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 412.40M$ 412.40M $ 412.40M Količina u optjecaju 375.53M 375.53M 375.53M Ukupna količina 375,525,781.512949 375,525,781.512949 375,525,781.512949

Trenutačna tržišna kapitalizacija Circle USYC je $ 412.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USYC je 375.53M, s ukupnom količinom od 375525781.512949. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 412.40M.