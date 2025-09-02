Više o USYC

Circle USYC Cijena (USYC)

1 USYC u USD cijena uživo:

$1.098
$1.098
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Circle USYC (USYC)
Circle USYC (USYC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

--

--

+0.16%

+0.16%

Circle USYC (USYC) cijena u stvarnom vremenu je $1.098. Tijekom protekla 24 sata, USYCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.098 i najviše cijene $ 1.098, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena USYC je $ 1.12, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.026.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, USYC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Circle USYC (USYC)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Circle USYC je $ 412.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju USYC je 375.53M, s ukupnom količinom od 375525781.512949. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 412.40M.

Circle USYC (USYC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Circle USYC u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Circle USYC u USD iznosila je $ +0.0036215334.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Circle USYC u USD iznosila je $ +0.0055307358.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Circle USYC u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0036215334+0.33%
60 dana$ +0.0055307358+0.50%
90 dana$ 0--

Što je Circle USYC (USYC)

USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Circle USYC (USYC)

Službena web-stranica

Circle USYC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Circle USYC (USYC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Circle USYC (USYC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Circle USYC.

Provjerite Circle USYC predviđanje cijene sada!

USYC u lokalnim valutama

Circle USYC (USYC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Circle USYC (USYC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o USYC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Circle USYC (USYC)

Koliko Circle USYC (USYC) vrijedi danas?
Cijena USYC uživo u USD je 1.098 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena USYC u USD?
Trenutačna cijena USYC u USD je $ 1.098. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Circle USYC?
Tržišna kapitalizacija za USYC je $ 412.40M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za USYC?
Količina u optjecaju za USYC je 375.53M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za USYC?
USYC je postigao ATH cijenu od 1.12 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za USYC?
USYC je vidio ATL cijenu od 1.026 USD.
Koliki je obujam trgovanja za USYC?
24-satni obujam trgovanja za USYC je -- USD.
Hoće li USYC još narasti ove godine?
USYC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte USYC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Circle USYC (USYC) Važna ažuriranja industrije

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.