CipherAI (CIPHER) Tokenomika

CipherAI (CIPHER) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u CipherAI (CIPHER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

CipherAI (CIPHER) Informacije

Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.

Službena web stranica:
https://www.cipherext.com/

CipherAI (CIPHER) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CipherAI (CIPHER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 100.54K
$ 100.54K$ 100.54K
Ukupna količina:
$ 976.99M
$ 976.99M$ 976.99M
Količina u optjecaju:
$ 876.99M
$ 876.99M$ 876.99M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 112.00K
$ 112.00K$ 112.00K
Povijesni maksimum:
$ 0
$ 0$ 0
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00011464
$ 0.00011464$ 0.00011464

CipherAI (CIPHER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike CipherAI (CIPHER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CIPHER tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CIPHER tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CIPHER tokena, istražite CIPHER cijenu tokena uživo!

CIPHER Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CIPHER? Naša CIPHER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.