CipherAI (CIPHER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CipherAI (CIPHER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CipherAI (CIPHER) Informacije Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure. Službena web stranica: https://www.cipherext.com/ Kupi CIPHER odmah!

CipherAI (CIPHER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CipherAI (CIPHER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.54K $ 100.54K $ 100.54K Ukupna količina: $ 976.99M $ 976.99M $ 976.99M Količina u optjecaju: $ 876.99M $ 876.99M $ 876.99M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 112.00K $ 112.00K $ 112.00K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00011464 $ 0.00011464 $ 0.00011464 Saznajte više o cijeni CipherAI (CIPHER)

CipherAI (CIPHER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CipherAI (CIPHER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CIPHER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CIPHER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CIPHER tokena, istražite CIPHER cijenu tokena uživo!

CIPHER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CIPHER? Naša CIPHER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CIPHER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!