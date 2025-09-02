CipherAI (CIPHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.28% Promjena cijene (1D) +3.76% Promjena cijene (7D) +6.94% Promjena cijene (7D) +6.94%

CipherAI (CIPHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIPHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIPHER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIPHER se promijenio za +2.28% u posljednjih sat vremena, +3.76% u posljednjih 24 sata i +6.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CipherAI (CIPHER)

Tržišna kapitalizacija $ 97.58K$ 97.58K $ 97.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.71K$ 108.71K $ 108.71K Količina u optjecaju 876.99M 876.99M 876.99M Ukupna količina 976,987,286.367497 976,987,286.367497 976,987,286.367497

Trenutačna tržišna kapitalizacija CipherAI je $ 97.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIPHER je 876.99M, s ukupnom količinom od 976987286.367497. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.71K.