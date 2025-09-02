Više o CIPHER

CIPHER Informacije o cijeni

CIPHER Službena web stranica

CIPHER Tokenomija

CIPHER Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CipherAI Logotip

CipherAI Cijena (CIPHER)

Neuvršten

1 CIPHER u USD cijena uživo:

$0.0001117
$0.0001117$0.0001117
+3.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena CipherAI (CIPHER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:20:25 (UTC+8)

CipherAI (CIPHER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.28%

+3.76%

+6.94%

+6.94%

CipherAI (CIPHER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CIPHERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CIPHER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CIPHER se promijenio za +2.28% u posljednjih sat vremena, +3.76% u posljednjih 24 sata i +6.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CipherAI (CIPHER)

$ 97.58K
$ 97.58K$ 97.58K

--
----

$ 108.71K
$ 108.71K$ 108.71K

876.99M
876.99M 876.99M

976,987,286.367497
976,987,286.367497 976,987,286.367497

Trenutačna tržišna kapitalizacija CipherAI je $ 97.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CIPHER je 876.99M, s ukupnom količinom od 976987286.367497. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.71K.

CipherAI (CIPHER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CipherAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CipherAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CipherAI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CipherAI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+3.76%
30 dana$ 0+7.19%
60 dana$ 0+5.24%
90 dana$ 0--

Što je CipherAI (CIPHER)

Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CipherAI (CIPHER)

Službena web-stranica

CipherAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CipherAI (CIPHER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CipherAI (CIPHER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CipherAI.

Provjerite CipherAI predviđanje cijene sada!

CIPHER u lokalnim valutama

CipherAI (CIPHER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CipherAI (CIPHER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CIPHER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CipherAI (CIPHER)

Koliko CipherAI (CIPHER) vrijedi danas?
Cijena CIPHER uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CIPHER u USD?
Trenutačna cijena CIPHER u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CipherAI?
Tržišna kapitalizacija za CIPHER je $ 97.58K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CIPHER?
Količina u optjecaju za CIPHER je 876.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CIPHER?
CIPHER je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CIPHER?
CIPHER je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CIPHER?
24-satni obujam trgovanja za CIPHER je -- USD.
Hoće li CIPHER još narasti ove godine?
CIPHER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CIPHER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:20:25 (UTC+8)

CipherAI (CIPHER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.