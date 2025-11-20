Cicada Finance Cijena danas

Trenutačna cijena Cicada Finance (LTCIC) danas je $ 0.00216473, s promjenom od 1.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LTCIC u USD je $ 0.00216473 po LTCIC.

Cicada Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,665,880, s količinom u optjecaju od 2.61B LTCIC. Tijekom posljednja 24 sata, LTCIC trgovao je između $ 0.00206763 (niska) i $ 0.00220275 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00289418, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00201616.

U kratkoročnim performansama, LTCIC se kretao -0.10% u posljednjem satu i -0.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Cicada Finance (LTCIC)

Tržišna kapitalizacija $ 5.67M$ 5.67M $ 5.67M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 21.74M$ 21.74M $ 21.74M Količina u optjecaju 2.61B 2.61B 2.61B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cicada Finance je $ 5.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju LTCIC je 2.61B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.74M.