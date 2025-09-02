Chutes (SN64) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 31.55 $ 31.55 $ 31.55 24-satna najniža cijena $ 34.37 $ 34.37 $ 34.37 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 31.55$ 31.55 $ 31.55 24-satna najviša cijena $ 34.37$ 34.37 $ 34.37 Najviša cijena ikada $ 104.42$ 104.42 $ 104.42 Najniža cijena $ 31.55$ 31.55 $ 31.55 Promjena cijene (1H) -1.12% Promjena cijene (1D) +2.28% Promjena cijene (7D) +1.28% Promjena cijene (7D) +1.28%

Chutes (SN64) cijena u stvarnom vremenu je $33.97. Tijekom protekla 24 sata, SN64trgovalo je između najniže cijene $ 31.55 i najviše cijene $ 34.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN64 je $ 104.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 31.55.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN64 se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, +2.28% u posljednjih 24 sata i +1.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chutes (SN64)

Tržišna kapitalizacija $ 83.35M$ 83.35M $ 83.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 83.35M$ 83.35M $ 83.35M Količina u optjecaju 2.45M 2.45M 2.45M Ukupna količina 2,453,425.78589864 2,453,425.78589864 2,453,425.78589864

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chutes je $ 83.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN64 je 2.45M, s ukupnom količinom od 2453425.78589864. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 83.35M.