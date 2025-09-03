Više o CHUNK

1 CHUNK u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Chunk (CHUNK)
Chunk (CHUNK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.65%

+9.65%

Chunk (CHUNK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHUNKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHUNK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHUNK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +9.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chunk (CHUNK)

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

--
----

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

999.75M
999.75M 999.75M

999,749,558.754927
999,749,558.754927 999,749,558.754927

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chunk je $ 17.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHUNK je 999.75M, s ukupnom količinom od 999749558.754927. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.44K.

Chunk (CHUNK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Chunk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Chunk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Chunk u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Chunk u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+1.10%
60 dana$ 0+33.46%
90 dana$ 0--

Što je Chunk (CHUNK)

CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Chunk (CHUNK)

Službena web-stranica

Chunk Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Chunk (CHUNK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Chunk (CHUNK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Chunk.

Provjerite Chunk predviđanje cijene sada!

CHUNK u lokalnim valutama

Chunk (CHUNK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Chunk (CHUNK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CHUNK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Chunk (CHUNK)

Koliko Chunk (CHUNK) vrijedi danas?
Cijena CHUNK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CHUNK u USD?
Trenutačna cijena CHUNK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Chunk?
Tržišna kapitalizacija za CHUNK je $ 17.44K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CHUNK?
Količina u optjecaju za CHUNK je 999.75M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CHUNK?
CHUNK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CHUNK?
CHUNK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CHUNK?
24-satni obujam trgovanja za CHUNK je -- USD.
Hoće li CHUNK još narasti ove godine?
CHUNK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CHUNK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.