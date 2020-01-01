Chumbi Valley (CHMB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Chumbi Valley (CHMB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Chumbi Valley (CHMB) Informacije Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Službena web stranica: https://chumbivalley.com Bijela knjiga: https://chumbivalley.com/whitepaper Kupi CHMB odmah!

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Chumbi Valley (CHMB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 273.87K $ 273.87K $ 273.87K Ukupna količina: $ 27.37B $ 27.37B $ 27.37B Količina u optjecaju: $ 21.07B $ 21.07B $ 21.07B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 355.77K $ 355.77K $ 355.77K Povijesni maksimum: $ 0.150731 $ 0.150731 $ 0.150731 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Chumbi Valley (CHMB)

Chumbi Valley (CHMB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Chumbi Valley (CHMB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHMB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHMB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHMB tokena, istražite CHMB cijenu tokena uživo!

CHMB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CHMB? Naša CHMB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CHMB predviđanje cijene tokena odmah!

