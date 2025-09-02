Chumbi Valley (CHMB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.150731$ 0.150731 $ 0.150731 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -5.59% Promjena cijene (7D) -2.52% Promjena cijene (7D) -2.52%

Chumbi Valley (CHMB) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHMBtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHMB je $ 0.150731, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHMB se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -5.59% u posljednjih 24 sata i -2.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chumbi Valley (CHMB)

Tržišna kapitalizacija $ 225.84K$ 225.84K $ 225.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 293.38K$ 293.38K $ 293.38K Količina u optjecaju 21.07B 21.07B 21.07B Ukupna količina 27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442 27,367,557,425.813442

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chumbi Valley je $ 225.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHMB je 21.07B, s ukupnom količinom od 27367557425.813442. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 293.38K.