Chudjak (CHUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00365177 $ 0.00365177 $ 0.00365177 24-satna najniža cijena $ 0.003888 $ 0.003888 $ 0.003888 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00365177$ 0.00365177 $ 0.00365177 24-satna najviša cijena $ 0.003888$ 0.003888 $ 0.003888 Najviša cijena ikada $ 0.03484076$ 0.03484076 $ 0.03484076 Najniža cijena $ 0.0011374$ 0.0011374 $ 0.0011374 Promjena cijene (1H) +1.43% Promjena cijene (1D) +0.40% Promjena cijene (7D) -7.52% Promjena cijene (7D) -7.52%

Chudjak (CHUD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00386104. Tijekom protekla 24 sata, CHUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00365177 i najviše cijene $ 0.003888, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHUD je $ 0.03484076, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0011374.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHUD se promijenio za +1.43% u posljednjih sat vremena, +0.40% u posljednjih 24 sata i -7.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chudjak (CHUD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.56M$ 3.56M $ 3.56M Količina u optjecaju 926.93M 926.93M 926.93M Ukupna količina 926,934,675.1 926,934,675.1 926,934,675.1

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chudjak je $ 3.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHUD je 926.93M, s ukupnom količinom od 926934675.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.56M.