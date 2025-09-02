Chuan Pu (CHUANPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01890464$ 0.01890464 $ 0.01890464 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.32% Promjena cijene (1D) +0.93% Promjena cijene (7D) +4.02% Promjena cijene (7D) +4.02%

Chuan Pu (CHUANPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHUANPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHUANPU je $ 0.01890464, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHUANPU se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, +0.93% u posljednjih 24 sata i +4.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chuan Pu (CHUANPU)

Tržišna kapitalizacija $ 58.37K$ 58.37K $ 58.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 58.37K$ 58.37K $ 58.37K Količina u optjecaju 980.00M 980.00M 980.00M Ukupna količina 979,999,884.63 979,999,884.63 979,999,884.63

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chuan Pu je $ 58.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHUANPU je 980.00M, s ukupnom količinom od 979999884.63. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 58.37K.