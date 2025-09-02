Chronicle (XNL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.5$ 1.5 $ 1.5 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -20.13% Promjena cijene (7D) -20.13%

Chronicle (XNL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00168044. Tijekom protekla 24 sata, XNLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XNL je $ 1.5, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XNL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -20.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chronicle (XNL)

Tržišna kapitalizacija $ 80.73K$ 80.73K $ 80.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 168.04K$ 168.04K $ 168.04K Količina u optjecaju 48.04M 48.04M 48.04M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chronicle je $ 80.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XNL je 48.04M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 168.04K.