We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm.
Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity.
The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi
This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ
https://app.endaoment.org/christianitycoin
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Christianity Coin (CHRIST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Christianity Coin (CHRIST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Christianity Coin (CHRIST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj CHRIST tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja CHRIST tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku CHRIST tokena, istražite CHRIST cijenu tokena uživo!
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.