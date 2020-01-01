Christianity Coin (CHRIST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Christianity Coin (CHRIST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Christianity Coin (CHRIST) Informacije We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin Službena web stranica: https://christianitysol.netlify.app/ Kupi CHRIST odmah!

Christianity Coin (CHRIST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Christianity Coin (CHRIST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 29.45K Ukupna količina: $ 999.87M Količina u optjecaju: $ 999.87M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.45K Povijesni maksimum: $ 0.00155678 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Christianity Coin (CHRIST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Christianity Coin (CHRIST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CHRIST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CHRIST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CHRIST tokena, istražite CHRIST cijenu tokena uživo!

