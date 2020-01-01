Christ Is King (CIK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Christ Is King (CIK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Christ Is King (CIK) Informacije $CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal. Službena web stranica: https://christisking.io/ Kupi CIK odmah!

Christ Is King (CIK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Christ Is King (CIK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.58M Ukupna količina: $ 777.00B Količina u optjecaju: $ 777.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.58M Povijesni maksimum: $ 0.00003957 Povijesni minimum: $ 0.00000329 Trenutna cijena: $ 0 Saznajte više o cijeni Christ Is King (CIK)

Christ Is King (CIK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Christ Is King (CIK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CIK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CIK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CIK tokena, istražite CIK cijenu tokena uživo!

CIK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CIK? Naša CIK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CIK predviđanje cijene tokena odmah!

